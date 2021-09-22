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الأربعاء، 22-09-2021 10:04 م

بداية جيدة لإحسان حداد وفهد اليوسف بالدوري العراقي

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
بدأ نجمنا الأردني إحسان حداد النسخة الجديدة من الدوري العراقي، بفوز مهم رفقة فريقه القوة الجوية، وجاء على القاسم بهدف نظيف سجله اللاعب ضرغام إسماعيل .اضافة اعلان


 


وكان حداد قد انضم للقوة الجوية الموسم السابق وتوج معه بثنائية الدوري والكأس، وشارك معه بدوري أبطال اسيا، كما خسر لقب كأس السوبر أمام الزرواء .

بدوره حقق فريق الشرطة والذي يضم بصفوفه المحترف السوري السابق بأندية الوحدات، الجزيرة وذات راس، فهد اليوسف، الفوز على الطلبة بالنتيجة ذاتها، ليتشاركا الصدارة مع أندية الكهرباء، نفط الجنوب، زاخو، الزوراء ونفط الوسط.

 




 

 


 

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