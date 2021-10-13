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الأربعاء، 13-10-2021 12:47 م

بداية جيدة لموسم سعيد مرجان بالدوري البحريني

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الوكيل الإخباري- أنس عشا
عاد نجم منتخبنا الوطني السابق سعيد مرجان لتقديم المستويات الجيدة، رفقة فريق الرفاع الشرقي والذي يمثله منذ الموسم الماضي ورغم تذبذب نتائج الفريق إلا أنه يقدم مستويات رائعة في الجولات الـ 3 الأولى من الدوري البحريني .اضافة اعلان


 
وكان محللو الدوري البحريني قد اختاروا مرجان كأفضل لاعب بالجولة الثالثة من الدوري، علما أن فريقه بالمركز السادس بـ 4 نقاط، من فوز وتعادل وخسارة، كما قاد مرجان فريق الرفاع الشرقي للفوز على النجمة في بطولة كأس الاتحاد البحريني بنتيجة 2/1، قبل الخسارة من فريق الأهلي .


ويعد مرجان من أفضل لاعبي الوسط بالأردن وسق له تمثيل أندية العربي، الرمثا، الوحدات، الفيصلي ومعان، بالإضافة لتجربة إحترافية في الكويت، ومسيرة طويلة مع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم .

 




 

 


 

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