بداية كارثية لليفربول في عام 2023

الوكيل الإخباري - يعيش نادي ليفربول مرحلة مأساوية حيث لم يحقق أي فوز في الدوري الانجليزي الممتاز منذ بداية عام 2023.



وتشير صحيفة ذا صن البريطانية إلى أن ترتيب الفرق في الدوري الانجليزي الممتاز مع احتساب فقط مباريات العام 2023 تظهر ليفربول في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط من تعادل واحد من أصل أربع مباريات.



وتعرض الريدز مؤخراً لهزيمة ثقيلة أمام وولفرهامبتون بنتيجة 3-0 خارج أرضه.



على صعيد متصل، يُعتبر نوتنغهام فورست أفضل فريق في عام 2023 في البريمييرليغ حيث يتصدر الترتيب برصيد 11 نقطة.

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