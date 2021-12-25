بداية مثالية لمحمد شاهر مع السلة الوحداتية

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

شكلت بطولة كأس الأردن الظهور الأول لنجم المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، محمد شاهر بألوان فريق الوحدات الذي انتقل إليه بداية الموسم الجديد ليمثله ببطولتي الدوري الممتاز والكأس بعد مسيرة طويلة مع النادي الأهلي .











وكانت المباراة الأولى لمحمد شاهر مع الوحدات أمام فريق كفريوبا وانتهت بفوز الوحدات بنتيجة 123/48، وسجل شاهر فيها 28 نقطة بالمواجهة، وقدم 23 سرقة تحت السلة " ريباوند"، بالإضافة لصناعته 5 كرات ، ليكون "MVP" المواجهة، ويبدأ صفحة جديدة من مسيرته والتي ستكون الأولى تحت قيادة المدرب الوطني معتصم سلامة .







ولم يتوقف تألق شاهر عند تلك المباراة فكان أبرز نجوم الوحدات بمبارتي الأهلي رغم الخسارة، كما قدم مستويات رائعة في مباراة الأرثوذكسي التي نقلت الوحدات للنهائي الذي خسره الأخضر واكتفى بالوصافة، مما دفع اللجنة الفنية للاتحاد الأردني لكرة السلة لإختيار شاهر لجائزة أفضل لاعب بالبطولة الكأس.



ورغم خسارة البطولة إلا أن جماهير الوحدات أبدت سعادتها لمستويات اللاعب، وظهر ذلك جليا من خلال الهتاف له بعد المباراة، والمنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي للإشادة به .

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المصدر : ملاعب