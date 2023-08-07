بداية ميسي الخيالية تمنحه رقما تاريخيا

الوكيل الإخباري - واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، بدايته المذهلة مع الفريق الأمريكي منذ انضمامه له خلال هذا الصيف.



واستطاع ليو، أن ينقذ فريقه من الهزيمة على يد إف سي دالاس، خلال مباراة دور ال16 ببطولة كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية، ليخطف تعادلا ثمينا في نهاية المباراة، ومن ثم يفوز ميامي بركلات الترجيح.



وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ميسي الذي سجل ثنائية اليوم، رفع رصيده إلى 7 أهداف في 4 مباريات مع إنتر ميامي، لافتة إلى أن ذلك يعد رقما قياسي.



وأوضحت أنه لم يسبق لأي لاعب يظهر لأول مرة مع فريق أمريكي، أن سجل هذا العدد من الأهداف خلال 4 مباريات.



يشار إلى أن ميسي سجل هدف الفوز في شباك كروز أزول بمباراته الأولى، فيما أحرز ثنائية في 3 مباريات متتالية ضد أتلانتا يونايتد، أورلاندو سيتي وإف سي دالاس.

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