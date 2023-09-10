بدر هاري يلغي نزاله في باريس تضامنا مع ضحايا زلزال المغرب

الوكيل الإخباري - أعلن البطل المغربي في رياضة الكيك بوكسينغ، بدر هاري، عن إلغاء نزاله أمام البريطاني جيمس ماكسويني، بباريس، ضمن أمسية "غلوري 88"، تضامنا مع ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب.



وقال هاري قبل انطلاق النزال للجماهير: "هذا وقت المغرب والله يرحم اللي ماتوا".



وشهدت الأمسية مشاركة أبطال مغاربة، حيث فاز المغربي إلياس حموش على الألماني فلوريان كروغر في فئة الوزن المتوسط، فيما انهزم مواطنه إلياس شاكير أمام الفرنسي دياغيلي كامارا، كما خسرت سارة مصدق بالضربة القاضية أمام الأمريكية فان سويست.

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وضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق في المغرب، كان مركزه منطقة الحوز ومراكش.



وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.



جدير بالذكر أن الديوان الملكي المغربي أعلن مساء يوم السبت الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام وﺗﻧﻛﯾس اﻷﻋﻼم ﻓوق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، عقب الزلزال الذي ضرب المملكة.

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