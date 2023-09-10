الأحد 10-09-2023
الوكيل الاخباري

خلال 35 ساعة.. 9 هزات أرضية تضرب مراكش في المغرب

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

تحذير هام من البنك المركزي للأردنيين

شكاوى من عدم توفر مرافقين لحافلات نقل طلبة مكفوفين في عمّان

معهد الجيوفيزياء المغربي: قوة الزلزال المُدمر كانت مفاجئة

في ظل ترقب أسواق العالم.. توقعات بأن يرجئ الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة للشهر الحالي

ضباط ارتباط وتفتيش على المخالفات لمكافحة التدخين بالاردن

مشاجرة بالادوات الحادة في عمان

الصرايرة: قرار مرتقب بزيادة عدد مقاعد الطب في الجامعات الأردنية

تفاصيل العثور على جثة سيدة داخل منزلها في ضاحية الرشيد

الأحد، 10-09-2023 12:45 م

بدر هاري يلغي نزاله في باريس تضامنا مع ضحايا زلزال المغرب

92023109127812338235 (1)


الوكيل الإخباري - أعلن البطل المغربي في رياضة الكيك بوكسينغ، بدر هاري، عن إلغاء نزاله أمام البريطاني جيمس ماكسويني، بباريس، ضمن أمسية "غلوري 88"، تضامنا مع ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب.

وقال هاري قبل انطلاق النزال للجماهير: "هذا وقت المغرب والله يرحم اللي ماتوا".

وشهدت الأمسية مشاركة أبطال مغاربة، حيث فاز المغربي إلياس حموش على الألماني فلوريان كروغر في فئة الوزن المتوسط، فيما انهزم مواطنه إلياس شاكير أمام الفرنسي دياغيلي كامارا، كما خسرت سارة مصدق بالضربة القاضية أمام الأمريكية فان سويست.

اضافة اعلان


وضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق في المغرب، كان مركزه منطقة الحوز ومراكش.


وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.


جدير بالذكر أن الديوان الملكي المغربي أعلن مساء يوم السبت الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام وﺗﻧﻛﯾس اﻷﻋﻼم ﻓوق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، عقب الزلزال الذي ضرب المملكة.

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920231010315821892501

تشيلسي يتلقى ضربة موجعة جديدة

920231093739543285210

إنتر ميامي يواصل انتصاراته رغم أول غياب لميسي

920231092831868337793 (1)

فوز قاتل لأولمبي الأردن على عُمان

920231091515159195259

محرز وصلاح يواسيان أسر ضحايا زلزال المغرب

92023109959935684977

حكيمي ونجوم المنتخب المغربي يشاركون في حملة التبرع لضحايا الزلزال

1

اختتام سباق ترايثلون وأكواثلون المدينة الرياضية

أخبار متعلقة
92023109959935684977

حكيمي ونجوم المنتخب المغربي يشاركون في حملة التبرع لضحايا الزلزال

92023912448892753321 (1)

ريال مدريد يتضامن مع ضحايا زلزال المغرب