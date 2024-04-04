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الخميس، 04-04-2024 03:39 م

بدلة صلاح تثير سخرية جماهير ليفربول

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الوكيل الإخباري - أثار ظهور النجم المصري محمد صلاح في تدريبات فريقه ليفربول الإنجليزي العديد من التعليقات الساخرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهر وهو يرتدي بدلة رسمية في ملعب التمرين، ما دفع بعض المعجبين إلى مقارنته بشخصية "جيمس بوند" الشهيرة في السينما.

ونشر حساب نادي ليفربول يوم الأربعاء صورة لصلاح داخل ملعب التدريبات، حيث كان يرتدي بدلته الأنيقة، وأرفق التغريدة بتعليق "مو اليوم رجل في مهمة".

ورغم تفاؤل بعض جماهير ليفربول بأن ارتداء صلاح للبدلة قد يشير إلى توقيع عقد جديد يمتد لفترة أطول مع النادي، حتى ما بعد صيف 2025، إلا أن العديد منهم استخدموا الصورة بشكل هزلي.

وقال أحد مشجعي ليفربول: "آه يا سيد (جيمس) بوند.. كنت أتوقع حضورك!"، فيما علق آخر بقوله: "ربما صلاح هو الشخص المسؤول عن إيجاد خليفة للمدرب يورغن كلوب".

صلاح، البالغ من العمر 31 عامًا، يقضي موسمه السابع مع ليفربول، بعد انضمامه إليه في صيف عام 2017 قادمًا من روما الإيطالي بقيمة تجاوزت 40 مليون يورو.

ولعب صلاح دورًا هامًا وأساسيًا في تشكيلة ليفربول خلال المواسم الأخيرة، وساهم في تحقيق عدة ألقاب مهمة، منها دوري أبطال أوروبا في موسم 2018-2019 والدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ" في موسم 2019-2020.

بشكل عام، شارك صلاح في 338 مباراة مع ليفربول في مختلف البطولات، سجل خلالها 208 أهداف، مما جعله يحتل المركز الخامس في قائمة هدافي النادي التاريخيين.

ويستعد صلاح للمشاركة مع ليفربول في مباراته المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيواجه شيفيلد يونايتد، في مواجهة تقام مساء غدٍ الخميس ضمن منافسات الجولة الـ31.

وقبل انطلاق الجولة الـ31، كان ليفربول يحتل المركز الأول في ترتيب الدوري، برصيد 67 نقطة من 29 مباراة، ويطمح الفريق للتتويج بلقب البريميرليغ هذا الموسم في نهاية مشوار كلوب كمدرب للفريق.

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