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الأحد، 19-05-2024 03:28 م

برايتون ينهي ارتباطه بمدربه دي زيربي

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الوكيل الإخباري - قرر نادي برايتون ومدربه الإيطالي روبرتو دي زيربي، إنهاء ارتباطهما بالتراضي في نهاية الموسم الحالي، أي قبل عامين من انتهاء العقد بينهما، بحسب ما أعلن النادي الإنجليزي السبت.

وسيقود دي زيربي (44 عاما) فريق "النوارس" للمرة الأخيرة غدا الأحد على أرضه ضد مانشستر يونايتد في المرحلة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وعلق رئيس نادي برايتون، توني بلوم على عملية الانفصال في بيان رسمي جاء فيه "لقد اتفقنا بالتراضي على إنهاء عقد روبرتو بما يناسب الطرفين. هذا الأمر يسمح لنا بالتخطيط للموسم المقبل في أقرب وقت ممكن وإعطاء روبرتو الوقت للتفكير في خطوته التالية ومستقبله".

أما دي زيربي فقال "الرحيل الآن يمنحني الوقت لأخذ قسط من الراحة قبل اتخاذ قرار بشأن خططي المستقبلية"، مشيرا إلى أنه "حزين للغاية" لمغادرة برايتون لكنه "فخور للغاية" بما تم تحقيقه "خلال الموسمين التاريخيين الأخيرين".

وتولى الإيطالي مسؤولية تدريب برايتون في سبتمبر 2022 خلفا لغراهام بوتر الذي رحل إلى تشلسي، وقاد النادي إلى المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول، وهو أعلى مركز في تاريخ النادي فتأهل برايتون للمرة الأولى في تاريخه إلى إحدى المسابقات الأوروبية وبلغ ثمن نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) هذا الموسم وخرج على يد روما الإيطالي.

وكان الموسم الثاني لدي زيربي على رأس الجهاز الفني أكثر تعقيدا لفريقه برايتون الذي يحتل المركز العاشر قبل نهاية الموسم بمرحلة واحدة.

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