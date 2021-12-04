برباعية نظيفة ،، خسارة قاسية للنشامى أمام المغرب

الوكيل الإخباري - أنس عشا



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تعرض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لخسارة قاسية من المغرب برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على استاد أحمد بن علي المونديالي، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لكأس العرب "قطر 2021".وتقدمت المغرب مبكرا بهدف يحيى جبران بالدقيقة الرابعة، قبل أن يضاعف القائد بدر بانون الفارق بتسجيله الهدف الثاني بالدقيقة 24، من ركلة ركنية أحدثت دربكة وانتهت بالشباك، فيما جاء الهدف الثالث باللحظات الأخيرة من الشوط الأول إثر تسديدة رائعة لمحمد الشيبي .في الشوط الثاني دفع المدير الفني العراقي عدنان حمد ببهاء عبد الرحمن، ياسين البخيت ومحمد أبو زريق "شرارة"، مما أدى لتحسن شكل النشامى في الملعب ولكن دون تحقيق الخطورة المطلوبة على المرمى المغربي، قبل أن تأتي رصاصة الرحمة عن طريق سفيان رحيمي من ركلة جزاء بالدقيقة 88.وشهدت المباراة خروج قائد الفريق بهاء فيصل بسبب الإصابة بعد مرور 13 دقيقة على إنطلاقها، فيما تعرض اللاعب أحمد ثائر للإصابة أثناء عمليات الإحماء التي تسبق المباراة كما احتجب اللاعبون محمد الدميري ويزن النعيمات إثر الإصابة بمباراة السعودية، وإحسان حداد الموقوف .وبهذه النتيجة انفردت المغرب بصدارة المجموعة بـ 6 نقاط، وبقي المنتخب الوطني بالمركز الثاني بـ 3 نقاط، فيما لا تمتلك فلسطين والسعودية أي نقاط، علما أنهما سيلتقيان عند الساعة التاسعة من مساء اليوم في مباراة لحساب الجولة والمجموعة ذاتها .