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الثلاثاء، 09-01-2024 03:18 م

برسالة تأخرت لنحو عام.. وكيل صلاح يثير جدلا واسعا بشأن مستقبل موكله

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الوكيل الإخباري - وجه رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول، رسالة غامضة بشأن مستقبل موكله أثارت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد أن هدأت الأمور نسبيا خلال الفترة الماضية بشأن مستقبل صلاح مع ليفربول عقب فترة انتقالات مثيرة في الصيف الماضي شهدت اهتماما كبيرا من جانب الاتحاد السعودي بالتعاقد مع النجم المصري، عاد وكيل صلاح ليثير الجدل، بالرد على خبر نشره الصحفي الفرنسي سانتي أونا قبل نحو عام وتحديدا في مارس الماضي.

وجاء في الخبر الحصري لسانتي أونا آنذاك أن صلاح منفتح لفكرة الرحيل عن ليفربول في الصيف (لعام 2023)، وفي حال مغادرة صفوف الفريق فإنه يفضل الانتقال إلى الدوري الإسباني.

ورد رامي عباس اليوم بعد مرور 10 أشهر على نشر سانتي أونا لخبره الحصري، قائلا "أنت ببساطة لا تعرف شيئا".

وسبق لوكيل أعمال صلاح وأن رد على الخبر ذاته في وقت سابق من العام الماضي، قائلا: "من أين علمت ذلك، إن لم يكن حتى محمد وأنا ناقشنا هذا؟، أرجوك أخبرنا".

وكان مهاجم "الفراعنة" قد وقع على عقد طويل الأمد مع ليفربول في يوليو 2022 سيدافع بموجبه اللاعب المصري عن ألوان "الريدز" حتى صيف العام المقبل.

يذكر أن صلاح انضم لليفربول في صيف العام 2017 قادما من روما مقابل 40 مليون يورو، وقدم مستويات رائعة مع الفريق الأحمر، وقاده للتتويج بعدة ألقاب أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2018/2019 والدوري الإنجليزي في موسم 20190202.

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