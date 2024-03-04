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الإثنين، 04-03-2024 02:42 م

برسالة صريحة.. جماهير باريس تنقلب على مبابي

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الوكيل الإخباري -  فقد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، شعبيته تدريجيا بين جماهير الفريق بعد الضجة المثارة مؤخرا برحيله عن النادي في نهاية الموسم.

وتجمعت مجموعة من جماهير بي إس جي أمام مقر تدريبات الفريق الأحد، ورفعت لافتة مكتوب عليها "مبابي.. أحضر يوم 30 يونيو(حزيران)".

وتحمل هذه العبارة التاريخ الذي سيصبح فيه النجم الباريسي لاعبا حرا يمكنه الانتقال إلى ناد آخر.

من جانبها ذكرت شبكة GFFN الفرنسية: "يبدو أن فئة من الجماهير الباريسية قد نفد صبرها تجاه مبابي، وينتظرون توقيت رحيله لإنهاء هذه اللحظات الدرامية".

وكان كيليان مبابي (25 عاما) عنوانا لضجة كبيرة في الأسبوعين الأخيرين بوجود تسريبات صحفية تشير إلى نقل رغبته إلى الإدارة بالرحيل في نهاية الموسم الجاري.

وتردد أيضا أن مبابي اتفق على التوقيع لمدة 5 أعوام مع نادي ريال مدريد بصفقة انتقال حر.

ويلعب قائد منتخب فرنسا بصفوف باريس سان جيرمان منذ صيف 2017 عندما انضم من موناكو مقابل 180 مليون يورو.

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