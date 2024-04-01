برسالة مشفرة.. كانسيلو يرد على اهتمام الأندية السعودية

الوكيل الإخباري - وجه البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير برشلونة، رسالة غير مباشرة بشأن مستقبله مع الفريق الكتالوني، بعد نهاية الموسم الحالي.



ويلعب كانسيلو في صفوف برشلونة، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، بعد أن انضم من مانشستر سيتي في الصيف الماضي.



وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن كانسيلو يريد البقاء في صفوف برشلونة، خلال الموسم المقبل، لكن البارسا لا يستطيع حاليا دفع قيمة شراء عقده بالكامل.



وفي ظل أزمات برشلونة المالية، تدخلت الأندية السعودية في محاولة لإقناع كانسيلو بالانتقال للعب في دوري روشن الموسم المقبل، حسب التقارير.



ولكن كانسيلو، أكد عقب مباراة لاس بالماس، أمس السبت، بشكل غير مباشر على أن برشلونة هو رغبته الأولى.



وكتب النجم البرتغالي على حسابه بموقع "إنستجرام": "إنه لمن دواعي سروري دائما اللعب لهذا النادي".



وجاءت هذه الرسالة في الوقت الذي تدور فيه التكهنات حول مستقبله، ما يعني أنه حسم قراره بالبقاء مع البارسا، في انتظار موقف ناديه الأصلي مانشستر سيتي.

اضافة اعلان

ملاعب