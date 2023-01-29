برشلونة بطل الشتاء في الدوري الإسباني

الوكيل الإخباري - ضمن برشلونة تحقيق لقبا شرفيا في الدوري الإسباني، وهو حسم لقب بطل الشتاء بالمسابقة لموسم 2022-2023.

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وحقق برشلونة فوزا صعبا على حساب مضيفه جيرونا في الديربي الكتالوني الذي جمعهما ضمن الجولة رقم 19 من الدوري الإسباني.



وابتعد برشلونة بصدارة ترتيب الدوري الإسباني عقب نهاية منافسات الدور الأول برصيد 47 نقطة بفارق 6 نقاط عن الوصيف ريال مدريد، الذي سيلعب مساء اليوم الأحد أمام ريال سوسيداد.



المثير أن برشلونة قبل 3 أشهر لم يكن مرشحا على الإطلاق لأن يقفز للصدارة، حيث كان شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي بمثابة الشهر الأسود على الفريق.



في هذا الشهر، تعادل برشلونة في ملعبه 3-3 أمام إنتر ميلان ليودع نظريا دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.



وخلال هذا الشهر أيضا، خسر برشلونة بثلاثية مقابل هدف في موقعة كلاسيكو الدوري الإسباني أمام ريال مدريد، ليطير الأخير بصدارة ترتيب الدوري الإسباني.



وقبل نهاية شهر أكتوبر، وتحديدا يوم 26 تعرض برشلونة للهزيمة في عقر داره بنتيجة 0-3 ضد بايرن ميونخ ليودع رسميا مجموعات دوري أبطال أوروبا.



ولكن منذ ثلاثية بايرن ميونخ، حدثت الانتفاضة الكبرى لبرشلونة وانطلق الفريق الكتالوني دون تلقي أي خسارة على صعيد جميع البطولات، حيث حقق 12 انتصارا في مقابل تعادل وحيد مع إسبانيول في الليجا 1-1 بعد استئناف المنافسات عقب فترة توقف كأس العالم 2022.



فضلا عن ذلك، حقق برشلونة أول لقب تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز، حيث فاز هذا الشهر بكأس السوبر الإسباني عقب انتصاره في النهائي على ريال مدريد 3-1.

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