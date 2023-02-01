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الأربعاء، 01-02-2023 03:10 م

برشلونة ضد ريال بيتيس لتوسيع فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني

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الوكيل الإخباري -  يحل فريق برشلونة ضيفاً ثقيلاً على حساب ريال بيتيس من مساء اليوم الأربعاء على ملعب "بينتو فيامارين" ضمن مؤجلات الجولة الـ17 من بطولة الدوري الاسباني للموسم الحالي 2022-2023.

يدخل برشلونة مباراة اليوم بحثاً عن توسيع الفارق في صدارة ترتيب الدوري الاسباني لضمان حسم لقب الليجا الغائب منذ سنوات عن كتالونيا.

ويتصدر نادي برشلونة جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 47 نقطة بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثانى، جمعها البلوجرانا من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 2 وخسارة لقاء 1 وتسجيل 37 هدفاً وتلقي 6.

ريال بيتيس ضد برشلونة
ويستقر ريال بيتيس في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة هو الآخر بعدما فاز في 9 مواجهات والتعادل في 4 وخسارة 5 مواجهات وتسجيل 20 هدفاً وتلقي 14.

وتاريخياً التقى فريقا ريال بيتيس ضد برشلونة في 135 مباراة قبل مواجهة اليوم استطاع فيها أصحاب الفوز في 30 لقاء فقط وتحقيق 24 تعادل، بينما انتصر البارسا في 81 لقاء.


ونجح نادي برشلونة في تسجيل 311 هدفاً مقابل 156 لنادي ريال بيتيس حيث يتصدر البرغوث الأرجنتين ليونيل ميسي ترتيب هدافي مباريات الفريقين بواقع 26 هدفاً.

ريال بيتيس ضد برشلونة
وتكمن أهمية المباراة في محاولة ريال بيتيس الى الفوز في اللقاء والثأر من الهزيمة التي مني بها قبل أسبوعين في كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 في نصف نهائي السوبر الإسباني.

وفي حال فوز ريال بيتيس في مباراة اليوم سيعادل نقاط أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني وهو ما يطمح إليه المدرب مانويل بيليجريني.

ويغيب عن مباراة برشلونة اليوم النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي بسبب تعرضه للإصابة في مباراة البارسا الماضية بسبب معاناته من إصابة في العضلة المستقيمة في فخذه الأيسر، وسيحدد شفاؤه وضعه بشأن المشاركة مع الفريق".

وتصل مدة غياب ديمبيلي، قد تتراوح ما بين 3 و4 أسابيع، وبالتالي سيغيب عن مواجهة مانشستر يونايتد، فى ذهاب دور خروج المغلوب فى الدوري الأوروبي. 

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