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الخميس، 20-10-2022 04:37 م

برشلونة ضد فياريال.. التشكيل المتوقع للبارسا في الدوري الإسباني

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الوكيل الإخباري - يستضيف فريق برشلونة نظيره فياريال فى التاسعة مساء اليوم الخميس، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجارى 2022-2023.

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، التشكيل المتوقع للبارسا أمام فياريال فى مباراة اليوم، والذى جاء كالآتى:
حراسة المرمي: تير شتيجن
الدفاع: ألونسو، جارسيا، كوندي، روبيرتو
خط الوسط: دي يونج، بيدري، جافي
الهجوم: أنسو فاتي، ليفاندوفسكي، ديمبيلي
جدير بالذكر أن فريق برشلونة يحتل وصافة جدول ترتيب الدورى الإسبانى، برصيد 22 نقطة، خلفًا لفريق الريال المتصدر برصيد 28 نقطة، فيما يأتى فياريال في المركز السابع برصيد 15 نقطة. 

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كان برشلونة قد خسر أمام ريال مدريد 1-3 في الكلاسيكو، الذي جمع الطرفين الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدورى الإسبانى على ملعب "سانتياجو برنابيو". 

 

 

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