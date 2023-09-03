برشلونة ضيفا ثقيلا على أوساسونا في الدوري الإسباني الليلة

الوكيل الإخباري - يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على أوساسونا مساء اليوم، الأحد، على ملعب آل سادار، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" للموسم الحالي 2023 - 2024.



موعد مباراة برشلونة وأوساسونا والقناة الناقلة



مباراة أوساسونا ضد برشلونة تقام فى العاشرة مساء اليوم، الأحد، وتذاع على قناة beIN Sports HD 1

ويسعى برشلونة، بقيادة مدربه تشافي هيرنانديز، لتحقيق الفوز أمام أوساسونا من أجل مواصلة الانتصارات والمنافسة على لقب الدوري الإسباني، بعدما حقق برشلونة فوزا ثمينا في الجولة الماضية على حساب نادي فياريال بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت على ملعب فياريال.



أوساسونا ضد برشلونة

ويملك برشلونة في بنك رصيده بالدوري الإسباني الموسم الحالي 7 نقاط، بينما حصد أوساسونا 6 نقاط، وهو ما يجعل مواجهة اليوم في غاية القوة بحثا عن دخول "حلبة" المنافسة بقوة مع ريال مدريد وأتليتكو مدريد.



تاريخ مواجهات برشلونة وأوساسونا



تقابل الفريقان في 41 مباراة، فاز برشلونة في 25 مباراة وتعادل في 10 وخسر 6 مواجهات، وحقق برشلونة أكبر فوز على أوساسونا بنتيجة 8 أهداف دون رد عام 2011 ببطولة الدوري، بينما حقق أوساسونا أكبر فوز على برشلونة بنتيجة 3-1 في بطولة الدوري عام 2001.



قائمة برشلونة أمام أوساسونا في الدوري الإسباني



وشهدت قائمة برشلونة لمباراة أوساسونا استدعاء الوافدين الجديدين جواو كانسيلو وجواو فيليكس، بجانب ظهور إينجيو مارتينيز بعد الحصول على التصريح الطبي.



حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إينياكي بينيا، دييجو كوشين.



الدفاع: جواو كانسيلو، أليخاندرو بالدي، إينيجو مارتينيز، أندريس كريستنسن، ماركوس ألونسو، جول كوندي، باو كوبارسي.



الوسط: جافي، فيرمين لوبيز، أوريول روميو، فرينكي دي يونج، مارك كاسادو، سيرجي روبيرتو، إلكاي جوندوجان.



الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس، رافينها، جواو فيليكس، لامين يامال.



برشلونة وأوساسونا

وتحدث تشافي هيرنانديز، عن المباراة في المؤتمر الصحفى قائلا : "أوساسونا منافس قوي جدا، خاصة على أرضه، لقد حققوا تعادلا جيدا على أرضهم في المؤتمر الأوروبي، رغم خروجهم من البطولة".



وأشاد تشافي بما فعله النادي في الميركاتو الصيفي الحالي قائلا، "أعتقد أن مجلس الإدارة والإدارة الرياضية قاما بعمل جيد، لقد تعزز الفريق بشكل جيد، آخر ثلاثة لاعبين غادروا كانوا بطلب من اللاعبين أنفسهم".



وأضاف مدرب برشلونة، "في نهاية الموسم، سنرى ما إذا كنا نملك فريقا أفضل عن الموسم الماضي، أنا راضٍ جداً، الإدارة قامت بعمل جيد، والفريق تعزز جيدا".



وأكمل تشافى، "أعطي كل شيء علامة 10 في البداية، ثم بعد ذلك يمكنك تخفيض هذه العلامة، كل شيء مضى بشكل جيد رغم وجود بعض اللحظات العصيبة وهذا أمر طبيعي".



وأثني مدرب البارسا على صفقة جواو فيليكس قائًلا، "جواو فيليكس لديه الكثير من الموهبة وبذل جهدا كبيرا للقدوم، أقيم أداءه بشكل إيجابي جدًا، الجميع قام بعمل استثنائي للحصول على فريق تنافسي، نعم كنت أريد فيليكس، إنه موهبة طبيعية، يمكنه أن يحدث الفارق، يمكنه اللعب في مركز 9، على اليسار وأحياناً في اليمين".



وعن قرعة دوري أبطال أوروبا ووقوع برشلونة في المجموعة الثامنة مع بورتو وشاختار دونيتسك ورويال أنتويرب قال تشافي، "علينا أن نثبت أنفسنا، نحن نركز على هدف أن نكون في المركز الأول في المجموعة، ستكون هناك صعوبات ولن يكون الأمر سهلاً على الإطلاق".

اضافة اعلان

ملاعب