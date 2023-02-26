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الأحد، 26-02-2023 02:18 م

برشلونة ضيفًا على ألميريا في الليجا لغسل أحزان وداع الدوري الأوروبي

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الوكيل الإخباري -  يحل فريق برشلونة ضيفًا على ألميريا في الثامنة والنصف مساء اليوم، الأحد، بملعب "ألعاب البحر الأبيض المتوسط"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري 2022-2023. 

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ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 59 نقطة، فيما يأتي فريق ألميريا فى المركز الـ 17 برصيد 22 نقطة. 
 
ويسعى فريق برشلونة لتحقيق الانتصار على ألميريا لمواصلة الابتعاد بصدارة الليجا، عن ريال مدريد أقرب ملاحقيه، والإستمرار فى طريق استعادة لقب الدوري الإسباني الغائب عن خزائن البارسا منذ التتويج به موسم 2018-2019 وللمرة الـ 26 في تاريخ النادي. 
 
ويستهدف فريق برشلونة تحقيق الانتصار الثامن على التوالي في بطولة الدوري الإسباني أمام ألميريا في مباراة اليوم، بعد 7 إنتصارات متتالية اخرها الفوز بثنائية نظيفة أمام قادش. 

كما يخوض فريق برشلونة مباراة اليوم بعد وداع مُحبط لبطولة الدوري الأوروبي الموسم الجاري، حيث خسر أمام مانشستر يونايتد 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور خروج المغلوب. 
 
ويركز تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، على التتويج بالثلاثية المحلية الموسم الجاري، حيث يتصدر جدول ترتيب الليجا ويملك الفرصة الاكبر في حسم اللقب حال الحفاظ على فارق النقاط مع الريال الوصيف. 
 
كما سيواجه برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد في الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا. 

وفى حال تتويج برشلونة بلقبي الدوري الإسباني وكأس الملك سيحقق الثلاثية المحلية بعد بدء الموسم الجارى بالحصول على لقب كأس السوبر الإسباني من الريال.

 

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