برشلونة ضيفًا على خيتافي من أجل العودة للانتصارات في الدوري الإسباني

الوكيل الإخباري - يواجه فريق برشلونة مضيفه خيتافي في الخامسة والربع عصر اليوم، على ملعب "ألفونسو بيريز"، ضمن منافسات الجولة الـ29 من مسابقة الدوري الإسباني.



يعتلي فريق برشلونة قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 72 نقطة وبفارق 13 نقطة عن ريال مدريد الوصيف، فيما يأتي خيتافي في المركز الـ 15 برصيد 30 نقطة.



ويتطلع فريق برشلونة لتحقيق الانتصار على خيتافي في مباراة اليوم لمواصلة الابتعاد بالصدارة عن ريال مدريد، والاقتراب نسبيًا من التتويج بالليجا هذا الموسم.



برشلونة سقط في فخ التعادل السلبي مع جيرونا في الجولة الماضية، على ملعبه ووسط جماهيره، ليفقد نقطتين فى صراع المقدمة مع الغريم التقليدي الملكي.



وفقد فريق برشلونة فرصته فى الجمع بين ثنائية الدوري والكأس هذا الموسم، بعد الخروج من بطولة كأس الملك في الدور نصف النهائي أمام ريال مدريد، حيث فاز إيابًا بهدف نظيف على ملعب "البرنابيو"، ثم الخسارة على ملعبه برباعية نظيفة.



وسبق لفريق برشلونة أن توج بلقب كأس السوبر الإسباني بعد الفوز على ريال مدريد بنتيجة 3-1 بملعب "الملك فهد الدولي"، في العاصمة السعودية الرياض، ليعزز من صدارته لقائمة الأكثر تتويجًا بالمسابقة برصيد 14 لقبًا.



وتنقل مباراة خيتافي ضد برشلونة في بطولة الدوري الإسباني اليوم، على قناة beIN Sports HD 1

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