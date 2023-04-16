الأحد 16-04-2023
الوكيل الاخباري

صحيفة قطرية: الهاشميون ارتبطوا تاريخيا بالقدس فحفظوا مكانتها وقاموا على رعايتها

وكلاء السياحة: 70% نسبة انخفاض حجوزات السفر خلال عطلة عيد الفطر

الأردن يشارك في الدورة الـ 56 للجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة

وزير الخارجية السوري يزور تونس غدا الاثنين

الدوريات الخارجية: إصابتان بـ3 حوادث متفرقة خلال 24 ساعة

3 اصابات بحريق شقة في أبو علندا

قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين من بيت لحم

استقرار أسعار الذهب في الأردن وعيار 21 يسجل 40.5 دينارا

4900 معتقل بسجون الاحتلال بينهم 31 أسيرة و160 طفلًا

تشاد تغلق حدودها مع السودان

الأحد، 16-04-2023 12:13 م

برشلونة ضيفًا على خيتافي من أجل العودة للانتصارات في الدوري الإسباني

4202316104812334610579


الوكيل الإخباري - يواجه فريق برشلونة مضيفه خيتافي في الخامسة والربع عصر اليوم، على ملعب "ألفونسو بيريز"، ضمن منافسات الجولة الـ29 من مسابقة الدوري الإسباني.

يعتلي فريق برشلونة قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 72 نقطة وبفارق 13 نقطة عن ريال مدريد الوصيف، فيما يأتي خيتافي في المركز الـ 15 برصيد 30 نقطة.

ويتطلع فريق برشلونة لتحقيق الانتصار على خيتافي في مباراة اليوم لمواصلة الابتعاد بالصدارة عن ريال مدريد، والاقتراب نسبيًا من التتويج بالليجا هذا الموسم.

برشلونة سقط في فخ التعادل السلبي مع جيرونا في الجولة الماضية، على ملعبه ووسط جماهيره، ليفقد نقطتين فى صراع المقدمة مع الغريم التقليدي الملكي.

وفقد فريق برشلونة فرصته فى الجمع بين ثنائية الدوري والكأس هذا الموسم، بعد الخروج من بطولة كأس الملك في الدور نصف النهائي أمام ريال مدريد، حيث فاز إيابًا بهدف نظيف على ملعب "البرنابيو"، ثم الخسارة على ملعبه برباعية نظيفة.

وسبق لفريق برشلونة أن توج بلقب كأس السوبر الإسباني بعد الفوز على ريال مدريد بنتيجة 3-1 بملعب "الملك فهد الدولي"، في العاصمة السعودية الرياض، ليعزز من صدارته لقائمة الأكثر تتويجًا بالمسابقة برصيد 14 لقبًا.

وتنقل مباراة خيتافي ضد برشلونة في بطولة الدوري الإسباني اليوم، على قناة beIN Sports HD 1

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202316103337660925906

يوفنتوس في ضيافة ساسولو وروما مع أودينيزي بالدوري الإيطالي

4202315104049757268300

مواجهات قوية .. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

420231591221496773990

تفاصيل اتفاق برشلونة مع غوندوغان بعد اجتماع الطرفين

420231515120658755204

سلسلة من الأرقام السلبية تداهم تشيلسي أمام برايتون

4202315144944693623295

الكشف عن حيلة جديدة في قضية برشلونة ونيجريرا

4202315152929181050056

قرار ميسي يحسم مصير نجم برشلونة

أخبار متعلقة
4202315102818885660672

ريال مدريد ضيفا ثقيلا على قادش اليوم في الدوري الإسباني

420235101219723393498

شراكة جريزمان مؤشر جديد على عودة ميسي إلى برشلونة

42023595519703133829

خطاب مسرب.. الريال يلاحق برشلونة في قضية نيجريرا

42023412554292979846 (1)

في صدام ناري.. برشلونة يستهدف إنهاء آمال الريال المحلية

420233132223182708396

خطة برشلونة تنجح مع أنسو فاتي

4202331269904100582

الكشف عن سبب رفض ميسي اللعب في السعودية أو أمريكا