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الثلاثاء، 01-11-2022 01:46 م

برشلونة ضيفًا على فيكتوريا بلزن في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

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الوكيل الإخباري - يحل فريق برشلونة ضيفًا على فيكتوريا بلزن فى العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب "دووسان أرينا".

ويخوض فريق برشلونة مباراة فيكتوريا بلزن التشيكي كتحصيل حاصل بعدما فشل فى التأهل لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا الموسم الجاري، وتحول للعب فى منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، خلفًا لفريق بايرن ميونخ المتصدر برصيد 15 نقطة، والمتأهل رسميًا إلى دور الـ 16 برفقة إنتر ميلان الوصيف برصيد 10 نقاط، فيما يتذيل فريق فيكتوريا الترتيب بدون رصيد من النقاط.

وفشل فريق برشلونة فى تجاوز دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز.

وشهدت قائمة برشلونة لمواجهة فيكتوريا بلزن اليوم استبعاد سيرجيو بوسكيتس وغياب ليفاندوفسكي بسبب آلام فى الظهر، بالإضافة إلى كل من كريستنسن وممفيس ديباى وسيرجي روبرتو وأراوخو وكوندى وإريك جارسيا.

وضمت قائمة برشلونة لمواجهة فيكتوريا على 21 لاعبًا هم: "تير شتيجن - بيليرين - بيكيه - دبيمبلي - بيدري - أنسو فاتي - فيران توريس - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا - كيسيه - دي يونج - رافينيا دياز - إيناكي بينيا - أخوماتش - بالدي - كاسادو - جافي - بابلو توري - أليكس فالي - ألفارو سانز - أرناو تيناس".

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