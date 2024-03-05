برشلونة على أعتاب استعادة درعه الغائب

الوكيل الإخباري - أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، اقترب نادي برشلونة من استعادة أحد دروع الفريق للدفاع عن نفسه خلال الفترة المقبلة.



ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، اقترب البلوجرانا من إعادة بث قناته الرسمية لترى النور من جديد، عقب قرار إغلاقها في 30 يونيو/حزيران الماضي.



وأشارت إلى أن هذا القرار كان مؤلما، واتخذ من قبل مجلس إدارة خوان لابورتا، بسبب خطة الاستدامة التي قدمها النادي إلى رابطة الليجا، والتي تتضمن تقليص النفقات.



وبلغت تكاليف القناة في ذلك الوقت 14 مليون يورو، بينما كانت الإيرادات مليوني يورو فقط.



ومنذ إغلاق القناة، التي كانت تبث منذ عام 1996، تعمل الإدارة على مشروع جديد سيرى النور قريبا، والذي يتضمن إعادة بث القناة لكن إلكترونيا عبر منصة OTT.



وستكون بذلك تكلفة القناة أقل كثيرا من 14 مليون يورو، حيث لن يكون برشلونة مجبرا على دفع قيمة الترخيص التلفزيوني وسيكون هيكل القناة أقل كثيرا من قبل ذلك.

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