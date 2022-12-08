الخميس 08-12-2022
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بني مصطفى تبحث مع وزيرة الرفاه القبرصي التعاون المشترك
الحنيفات يتفقد مشروع الزعفران المؤابي في الكرك
الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنساء المعنفات
مشاريع الربط الكهربائي تعزز موقع الأردن الاستراتيجي لعبور الطاقة
أخبار الشركات
أخبار الشركات
بنك الإسكان ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمبنى الإدارة العامة
الطالبة ليديا الصفدي في جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا تحرز فضية غرب آسيا للترايثلون
أقوى ألعاب الفيديو في الأردن تجدها على السوق المفتوح
الصندوق السعودي الأردني للاستثمار يوقع اتفاقية مع شركة هيل انترناشيونال لإدارة الإنشاء لمشروع الرعاية الصحية
كورونا
كورونا
هونغ كونغ تقرر خفض فترة عزل مصابي فيروس كورونا
كيف نفرق بين 'كورونا' والفيروس المخلوي التنفسي والإنفلونزا
عالم سابق بووهان يفجر مفاجأة.. أميركا مسؤولة عن تسرب كورونا