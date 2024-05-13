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الإثنين، 13-05-2024 02:43 م

برشلونة في اختبار صعب أمام سوسيداد لخطف وصافة الدوري الإسباني

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الوكيل الإخباري - يواجه فريق برشلونة نظيره ريال سوسيداد في العاشرة مساء اليوم، الإثنين، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" في ختام منافسات الجولة الـ 35 من منافسات الدوري الإسباني الموسم الجاري 2023-2024.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة خلفًا لفريق جيرونا الوصيف برصيد 75 نقطة، فيما يأتي فريق ريال سوسيداد في المركز السادس برصيد 54 نقطة.

ويسعى فريق برشلونة، بقيادة مدربه تشافي هيرنانديز، لتحقيق الفوز على سوسيداد اليوم من أجل تعويض الخسارة الأخيرة أمام جيرونا بنتيجة 2-4 في الجولة الـ 34 من مسابقة الليجا.

وسقط برشلونة ذهابًا وإيابًا في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث خسر 2-4 في الجولة الـ 16 من الليجا، وتلقي هزيمة أخري بنفس النتيجة في جولة الإياب.

ويبقى الهدف الأسمي لفريق برشلونة هو إنهاء الموسم الحالي من الدوري الإسباني في مركز الوصافة، حفظًا لماء وجه الفريق الكتالوني، خاصة أن الريال الغريم التقليدي حسم اللقب لصالحه للمرة الـ 36 في تاريخه.

ويستعد برشلونة لإنهاء موسم صفري مع تشافي على المستويين المحلي والأوروبي، حيث خسر لقب الليجا لصالح الغريم التقليدي ريال مدريد، وودع كأس ملك إسبانيا بعد الخسارة أمام أتلتيك بيلباو 2-4 في الدور ربع النهائي، بالإضافة إلي وداع دوري أبطال أوروبا من دور الـ 8 أمام باريس سان جيرمان.

هذا بالإضافة إلي خسارة لقب كأس السوبر الإسباني في 14 يناير الماضي، بعد السقوط أمام ريال مدريد بنتيجة 1-4 في ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية.

تذاع مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد فى الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني على قناة beIN Sports HD 3.

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