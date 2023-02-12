برشلونة في ضيافة فياريال اليوم للابتعاد بصدارة الدوري الإسباني

الوكيل الإخباري - يحل فريق برشلونة ضيفاً على فياريال، في الحادي عشر مساء اليوم الأحد، على ملعب لاسيراميكا، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين في بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي 2022-2023.



ويسعى البلوجرانا لتحقيق الفوز من أجل زيادة فارق النقاط بينه وبين ريال مدريد، الذى يأتي خلفه بجدول ترتيب الدوري الإسباني، ويطمح النادي الكتالوني لمواصلة مشواره نحو لقب الليجا في الموسم الحالي.



ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة وبفارق 8 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة.



ويحتل برشلونة الصدارة، بعدما خاض 20 مباراة، فاز في 17 مباراة وتعادل في مباراتين وخسارة لقاءً وحيداً، وسجل لاعبوه 42 هدفا فيما سكنت شباكه 7.



وفي المقابل، يسعى فياريال لتعطيل قطار برشلونة وكسر سلسلة النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق خلال الفترة الماضية.



ويحتل فياريال المركز السادس في جدول الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة من 20 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر 7 مباريات.



ويقدم برشلونة، بقيادة المدير الفني الإسباني تشافي هرنانديز، أداءً أكثر من رائع في الدوري الإسباني الموسم الحالي، حيث يتربع على صدارة قائمة الفرق الأقوى دفاعا في الدوريات الخمسة الكبرى، مما جعله يتربع على عرش جدول ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2022-2023.



وبحسب الإحصائية التي نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية، فأن برشلونة يحتل المركز الأول في قائمة الأندية التي استقبلت أقل عدد من الأهداف في الدوريات الخمسة الكبرى هذا الموسم.



واستقبلت شباك الفريق الكتالوني 7 أهداف فقط في منافسات الدوري الإسباني بالموسم الجاري، ليصبح الأقوى دفاعيا في أوروبا.



ويتصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، قائمة هدافي بطولة الدوري الإسباني حتي الجولة الـ 20 من المسابقة، برصيد 14 هدفًا وبفارق 3 أهداف عن جوسيلو نجم إسبانيول الوصيف برصيد 11 هدفًا من بينهم 3 ركلات جزاء، فيما يأتي كريم بنزيما قائد ريال مدريد ثالثًا برصيد 9 أهداف من بينهم 4 ركلات جزاء.



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