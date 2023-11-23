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الخميس، 23-11-2023 04:44 م

برشلونة في مأزق بسبب تير شتيغن

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الوكيل الإخباري - تحوم الشكوك حول مشاركة حارس المرمى الألماني مارك أندري تير شتيغن خلال مواجهة فريقه برشلونة القادمة أمام رايو فاييكانو في الدوري الإسباني يوم السبت المقبل.

وتدرب الفريق الكتالوني اليوم الخميس تحت قيادة المدرب تشافي هرنانديز، في حصة غاب عنها تير شتيغن.
ويواصل الحارس الألماني الشكوى من مشكلات في الظهر، لذا فمن المحتمل أن يغيب عن مواجهة الليغا المقبلة.

وغادر الحارس معسكر منتخب ألمانيا يوم الجمعة الماضي عقب معاناته من آلام حادة في منطقة الظهر، ولم يتدرب هذا الأسبوع بشكل طبيعي تحت قيادة تشافي.

وكان برشلونة قد تعرض لضربة أخرى خلال فترة التوقف الدولي بإصابة لاعب وسطه غافي لفترة طويلة بسبب قطع في الرباط الصليبي للركبة.

ويتطلع برشلونة لمواصلة الانتصارات من أجل المنافسة على صدارة الليغا، حيث يبتعد بفارق أربع نقاط عن جيرونا المتصدر وبنقطتين عن ريال مدريد الوصيف.

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