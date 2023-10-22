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الأحد، 22-10-2023 04:09 م

برشلونة في مهمة صعبة أمام أتلتيك بيلباو قبل موقعة الكلاسيكو

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الوكيل الإخباري -  يستضيف برشلونة نظيره أتلتيك بيلباو، في العاشرة مساء اليوم، الأحد، على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني "الليجا" للموسم الحالي 2023- 2024. ويملك برشلونة 21 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويسعى لتحقيق الفوز لمواصلة مطاردة ريال مدريد على الصدارة، بينما يملك أتلتيك بيلباو 17 نقطة. 

ويسعى الفريق الكتالوني للعودة إلى سكة الانتصارات في الليجا، بعد سقوطه فى فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام نظيره غرناطة في الجولة الماضية، وفي المقابل حقق أتلتيك بلباو الفوز على ألميريا بثلاثية دون رد. 

ويستهدف برشلونة بقيادة تشافي للحصول على دفعة معنوية كبيرة قبل لقاء الكلاسيكو، أمام الغريم التقليدي ريال مدريد، فى الجولة المقبلة، والمقرر له 28 من شهر أكتوبر الجاري، ويعانى برشلونة من عديد الغيابات خلال مواجهة الفريق الباسكي، بداعى الإصابة، أمثال النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بيدري، البرازيلي رافينيا، المدافع الفرنسي كوندي، الهولندي فرينكي دي يونج والنجم الشاب لامين يامال. 

وتفوق البارسا، خلال مواجهتي الفريقين في الموسم الماضي، بنتيجة 4 - 0 و 1 - 0. 
ومن المتوقع أن يخوض برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:-
 
في حراسة المرمى : مارك أندريه تير شتيجن .

خط الدفاع : أليخاندرو بالدي - أندرياس كريستنسن - رونالد أراوخو - جواو كانسيلو .

في خط الوسط : أوريول روميو - إلكاي جوندوجان - جافي

في خط الهجوم : جواو فيليكس - لامين يامال- فيران توريس.

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