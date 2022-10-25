برشلونة في مهمة مستحيلة .. وليفربول يسعى للحسم

الوكيل الإخباري - سيكون برشلونة أمام مهمة مستحيلة تتمثل بالإبقاء على أمله في التأهل إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، عندما يستضيف بايرن ميونخ، الأربعاء.



في حين يجد ليفربول نفسه أمام فرصة حسم التأهل عندما يحلّ ضيفاً على أياكس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.



وفي حال نجح إنتر في التغلب على فيكتوريا بلزن التشيكي صاحب القاع من دون نقاط، في مباراة تقام في وقت مبكر، سيجد برشلونة نفسه خارج المسابقة القارية الأم للموسم الثاني تواليا، حتى قبل أن يلعب أمام العملاق البافاري.



وتلوح أمام "نيرازوري" فرصة التأهل أيضاً في حال تعادله وعدم تحقيق برشلونة نتيجة أفضل، اذ تميل الكفة للنادي الإيطالي من أفضلية المواجهتين عقب عودته بتعادل ثمين من ملعب "كامب نو" 3-3 في المرحلة الماضية، بعد الفوز في عقر داره 1-صفر (المرحلة الثالثة).



فرصة ثأر



وستكون المباراة فرصة للثأر لبرشلونة الساعي لاستعادة سمعته بمواجهة منافس تعرض أمامه لخمس هزائم توالياً، علماً أن بايرن ضمن تأهله عن "مجموعة الموت" (الثالثة) بتصدره الترتيب بالعلامة الكاملة (12 من 4 انتصارات).





وقال المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز الذي من المتوقع أن يغيب عن صفوف بايرن للاصابة عن المباراة المرتقبة "سنبذل قصارى جهدنا، لا يهم إذا تأهلنا أم لا. هذه هي العقلية الألمانية".



وتابع "يملك إنتر كل شيء للتأهل إلى ثمن النهائي، بينما سيكون الخروج قاسياً لبرشلونة بعد الجهود التي قام بها في الصيف" في سوق الانتقالات.



عودة نونيز؟



في المجموعة الأولى، ضمن نابولي الإيطالي الذي يستضيف دلاسكو رينجرز الإسكتلندي تأهله إلى ثمن النهائي.



ويتصدر النادي الجنوبي بالعلامة الكاملة مع 12 نقطة من 4 انتصارات، فيما يتذيل رينجرز قاع الترتيب من دون نقاط.



وفي حال فاز نابولي على رينجرز، سيحتاج ليفربول الثاني مع 9 نقاط إلى نقطة واحدة فقط من مواجهته في أمستردام أمام مضيفه أياكس الثالث (3 نقاط) للحاق بركب المتأهلين.



في حين أن فوز الـ"ريدز" سيُبقي على آماله بانتزاع الصدارة من نابولي، قبل المواجهة الأخيرة بينهما على ملعب "آنفيلد رود" في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.



يأمل الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول عودة مهاجمه الأوروجواياني داروين نونيز بعدما غاب لإصابة في أوتار ركبته عن الخسارة أمام نوتنجهام فورست صفر-1 في الدوري السبت



وقال "يجب أن يعود داروين، هذه المباراة (نوتنجهام) كانت مبكرة للغاية" بالنسبه له، مضيفاً "أعتقد أن يوماً آخر من التعافي كان سيساعده، على الأقل هذه هي معرفتي في الوقت الحالي".



وسيقضي أياكس على آماله بالتأهل بعدم الفوز على ليفربول، وفي حال ساد التعادل بينهما وخسر رينجرز، سيكون المركز الثالث المؤهل إلى ملحق ثمن النهائي لمسابقة دوري الأبطال "يوروبا ليج" بمتناول النادي الهولندي.



أما رينجرز الخارج من المسابقة، فبامكانه أن يحفظ ماء الوجه بالتأهل إلى "يوروبا ليج"، ولكن في حال خسارته مقابل فوز أياكس أو تعادله على الأقل، أو في حال تعادل النادي الإسكتلندي وفوز أياكس، فسيخرج خالي الوفاض.



مصير أتلتيكو بيده



في المجموعة الثانية، حقق كلوب بروج البلجيكي تأهلاً تاريخياً إلى ثمن النهائي بتصدره للترتيب مع 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل.



ويستقبل المتصدر وصيفه بورتو البرتغالي (6 نقاط)، حيث إن فوز الأخير وعدم حصد أتلتيكو مدريد الثالث (4) للنقاط الثلاث أمام ضيفه باير ليفركوزن الألماني الرابع مع 3 نقاط، يمكن أن يؤهل "التنانين" إلى الدور التالي.



ويقبض "روخيبلانكوس" على مصيره بيده، إذ أن فوزه على ليفركوزن سيؤجل الحسم حتى الجولة الأخيرة حين سيخوض رحلة محفوفة بالمخاطر إلى بورتو للتنافس على بطاقة التأهل.



وما زال ليفركوزن، من الناحية الحسابية، يملك فرصة ضئيلة لمتابعة مغامرته اذا خرج فائزاً.



أما في حال الخسارة أو التعادل مقابل عدم خسارة بورتو، فستتبخر آماله بثمن النهائي.



في المجموعة الرابعة، بامكان توتنهام المتصدر مع 7 نقاط، حسم بطاقة التأهل قبل الجولة الختامية في حال فاز على ضيفه سبورتينج، الثالث، والذي يتساوى مع الوصيف مارسيليا الفرنسي برصيد 6 نقاط لكل منهما.



وإذا فاز توتنهام، فمن الممكن أن يجر معه النادي المتوسطي، في حال فاز الأخير على آينتراخت فرانكفورت الالماني متذيل الترتيب مع 4 نقاط، اذ يتفوق على سبورتينج بفارق المواجهتين.



وتبقى الأبواب مشرّعة على كافة الاحتمالات في هذه المجموعة، اذ سيضمن سبورتينج تأهله في حال فاز على توتنهام وتعادل فرانفكورت ومارسيليا.



أما في حال خسارة النادي البرتغالي وفوز نظيره الفرنسي، فستكون "يوروبا ليج" جائزة ترضية بدل ثمن النهائي.



من ناحيته، سيخرج فرانفكورت نهائياً من سباق التأهل في حال الخسارة، أو إذا فاز سبورتينج على توتنهام، حيث سيجد الألمان أنفسهم في قاع الترتيب.

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