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الأحد، 12-03-2023 03:10 م

برشلونة في مواجهة صعبة أمام أتلتيك بيلباو بالدوري الإسباني

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الوكيل الإخباري - يصطدم فريق برشلونة بمضيفه أتلتيك بيلباو في مواجهة صعبة، في الحادي عشر مساء اليوم الأحد، على ملعب "سان ماميس"، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من مسابقة الدوري الإسباني.

ويعتلي فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 62 نقطة، متفوقاً على ريال مدريد الوصيف بـ9 نقاط، فيما يأتي فريق أتلتيك بيلباو في المركز التاسع برصيد 33 نقطة.

ويخوض فريق برشلونة مباراة اليوم من أجل خطف الثلاث نقاط لزيادة الفارق مع ريال مدريد الوصيف، وتعزيز فرصه في الوصول للقب الليجا الموسم الجاري 2022-2023.

وخسر فريق برشلونة أمام ألميريا 0-1 في الجولة الـ 23 من مسابقة الليجا، لكن حقق فوزًا صعبًا على فالنسيا 1-0 في الجولة الـ 24.

بعد وداع أوروبي مرير من مسابقتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي، لا يبقي أمام تشافي هيرنانديز مدرب البارسا سوى المنافسة على لقبي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، بعد حصد لقب كأس السوبر من ريال مدريد في العاصمة السعودية الرياض.

ويمتلك فريق برشلونة الفرصة الأكبر للتتويج بالليجا هذا الموسم، لاسيما فى ظل فارق الـ 9 نقاط مع ريال مدريد الوصيف، ومرور الملكي بفترة من التخبط على مستوي النتائج محليًا.

كما تفوق البلوجرانا على ريال مدريد بهدف، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، قبل جولة الإياب يوم 5 إبريل.

ومن المقرر أن يلتقي فريق برشلونة مع غريمه التقليدي في كلاسيكو الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل على ملعب "كامب نو".

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