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الثلاثاء، 26-01-2021 11:46 ص

برشلونة في ورطة

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الوكيل الإخباري _ يتواصل الحديث عن الأزمة المالية التي يعاني منها نادي برشلونة الإسباني، الذي لم ينجح في التعاقد مع أي من أهدافه خلال فترتي الانتقالات الصيفية الماضية، والشتوية الحالية.

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ويعاني برشلونة من أزمة ديون متراكمة، أثرت على وضع الفريق، وحُرم من ضم لاعبين جدد، لعدم وجود أموال تكفي لإبرام أي صفقات.


وكشفت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، أن ديون برشلونة تبلغ نحو مليار و173 مليون يورو، بزيادة قدرها 15.3% عن العام الماضي.

وأوضحت أن هذه الديون منها 730 مليون يورو قروض قصيرة المدة وواجبة السداد في الفترة الحالية.

وأشارت إلى أن برشلونة عليه ديون لعدة أندية بسبب عمليات شراء اللاعبين بمبلغ قدره 196 مليون يورو، منها 40 مليون يورو لليفربول مقابل شراء فيليب كوتينيو.

وتضم قائمة الديون، مبلغ 48 مليون يورو لأياكس مقابل شراء فرينكي دي يونج، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو لأتلتيكو مدريد مقابل حقوق تفضيلية لشراء لاعبين.

وأكدت أن برشلونة مطالب بدفع 266 مليون يورو قبل يوم 30 يونيو المقبل، مما دفع الإدارة لمحاولة الحصول على قرض بقيمة 100 مليون يورو لسد عجز الخزينة، والذي يبلغ 602 مليون يورو.

 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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