برشلونة لن يهدر وقته في صفقة مستحيلة

الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، عن حقيقة اهتمام برشلونة، بصفقة ضخمة من الدوري الإنجليزي.



فبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن البارسا لا يفكر في ضم البرازيلي برونو جيمارايش، لاعب وسط نيوكاسل



يأتي ذلك رغم تكهن وسائل الإعلام الإنجليزية، بنية برشلونة تقديم 100 مليون يورو لضم اللاعب.



وأضافت الصحيفة، أن برشلونة يعي جيدًا "استحالة الصفقة" بسبب سعر اللاعب، ولن تتم إضاعة أي دقيقة في التفاوض.



وانضم جيماريش إلى نيوكاسل، قادمًا من أولمبيك ليون، في يناير/ كانون الثاني 2022، مقابل أكثر من 42 مليون يورو، ويتفاوض الآن على تمديد عقده الذي ينتهي في صيف 2026.



وسبق وأن ارتبط اسم جيماريش بالانتقال لريال مدريد، من أجل تعويض رحيل كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد.

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