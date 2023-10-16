برشلونة مجبر على دفع تعويض بسبب الزلزولي

الوكيل الإخباري - بات برشلونة مجبرا على دفع تعويضات بسبب المغربي عبد الصمد الزلزولي، الذي انتقل في الصيف الماضي إلى ريال بيتيس.



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، سيدفع برشلونة 550 ألف يورو لصالح أوساسونا هذا الموسم، بسبب صفقة انتقال الزلزولي إلى ريال بيتيس.



وكشفت أن هناك بندا في عقد إعارة الزلزولي إلى أوساسونا بالموسم الماضي، ينص على حصول الأخير على 10% من الزيادة في القيمة المالية للنجم المغربي خلال انتقاله المستقبلي.



وكان برشلونة باع نصف حقوق الزلزولي إلى بيتيس مقابل 7.5 مليون يورو، بينما كان اشتراه في 2021 مقابل مليوني يورو من هركوليس.



وأشارت إلى أن قيمة الزيادة في صفقة بيع عبد الصمد الزلزولي بلغت 5.5 مليون يورو، وبالتالي حصل أوساسونا على 550 ألف يورو.



وأوضحت أن أوساسونا كان قريبا من ضم الزلزولي في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي الماضي بسبب تعرض بيتيس لمشاكل متعلقة بالحد الأقصى للرواتب.



وكان الزلزولي من تمسك بالانتقال إلى ريال بيتيس وبذل كل جهده حتى تنجح الصفقة

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