الخميس 16-02-2023
الوكيل الاخباري

بشرى سارة لعشاق البيتزا في الأردن

التربية : خطة تنفيذية لمعالجة الفاقد التعليمي

إرادة ملكية بنظام معدل لنظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية

شخص يقتل شقيقته بأداة راضة في الرأس بالكرك

رغم إعادته المبلغ.. حبس موظف حكومي بعد إدانته بالفساد

محتجون يحطمون واجهات مصارف لبنانية للمطالبة بودائعهم

النواب الذين رفضوا التصويت على الموازنة - أسماء

أسعار المعدن الأصفر تستقر عالمياً

هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان عدد من المناطق اللبنانية

فيديو - بكب يصطدم بواجهة سور احد المستشفيات الخاصة بعمان

الخميس، 16-02-2023 04:23 م

برشلونة مهدد بالهبوط للدرجة الثانية

2202316151311798066680


الوكيل الإخباري - يبدو أن نادي برشلونة في مأزق، وذلك بعد تفجير فضيحة مدوية تخص التحكيم الإسباني أثناء فترة رئاسة جوزيف بارتوميو.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "فوربس" الأمريكية فإن النادي الكتالوني مهدد بعقوبات قاسية، قد تصل إلى إعلان هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني، وفي أفضل الأحوال خصم 15 نقطة من رصيده في الموسم الجاري، بالدوري الإسباني.

وأوضحت الصحيفة إن الادعاء الإسباني يتهم البارسا بدفع 1.5 مليون دولار إلى النائب السابق للجنة التحكيم الإسبانية، خوسيه ماريا نيجريرا.

وخلال الفترة من 2016 إلى 2018 أكد الادعاء الإسباني أنه ثبت لديه دفع البارسا مبلغا ماليا كبيرا إلى شركة يمتلكها نيجريرا، وتدعى "داسنيل 95".

ودفع النادي الكتالوني 532,728,02 يورو في 2016 و 541,752 يورو في 2017 و 318,200 يورو في 2018.

وخلال التحقيق معه، ومع نجله، أنكر نيجريرا أن يكون برشلونة حصل على أي معاملة تفضيلية خلال فترة توليه لجنة التحكيم، وقال إن المال تم دفعه من برشلونة إليه مقابل خدمات استشارية، ضمن مجال التحكيم، لكنه لم يستطع تقديم وثائق تثبت كلامه.

ونشر برشلونة بيانا رسميا للرد على التقارير الصحيفة وجاء البيان على النحو التالي:

بالنظر إلى التقارير المنشورة يوم الأربعاء والتي تؤكد أن برشلونة دفع لخوسيه ماريا نيجريرا، حكم كاتالوني سابق، لمدة ثلاث سنوات على الأقل (من 2016 إلى 2018) 1،392،680 يورو، فقد خرج النادي ليحدد تفاصيل الأمر.

لا يخفي النادي حقيقة أنه تم تخصيص مبلغ معين، على الرغم من أنه يحدد أنه كان للحصول على تقارير من لاعبي الفئة الأدنى في إسبانيا للأمانة الفنية للنادي وللتقارير الفنية المتعلقة بالتحكيم الاحترافي.

بالنظر إلى المعلومات التي تم بثها اليوم في برنامج Ser Catalunya Què t’hi jugues فإن نادي البارسا على دراية بالحقائق التي يحقق فيها مكتب المدعي العام.

وفيما يتعلق بالمدفوعات المقدمة لشركات خارجية، يود النادي أن يوضح التالي:

نادي برشلونة استأجر خدمات مستشار تقني خارجي في الماضي، والذي قدم في شكل فيديو، تقارير فنية تشير إلى لاعبي الفئة الأدنى في إسبانيا للأمانة الفنية للنادي.

بالإضافة إلى ذلك، تم تمديد العلاقة مع المزود الخارجي نفسه من خلال التقارير الفنية المتعلقة بالتحكيم الاحترافي من أجل استكمال المعلومات المطلوبة من قبل طاقم التدريب للفريق الأول والشركة الفرعية وهي ممارسة شائعة في أندية كرة القدم المحترفة.

يأسف نادي برشلونة لأن هذه المعلومات تظهر بدقة في أفضل لحظة رياضية هذا الموسم، وسيتخذ نادي برشلونة إجراءات قانونية ضد أي شخص يفسد صورة النادي بإشارات محتملة ضد سمعة الكيان التي قد تنشأ نتيجة لهذه المعلومات.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202316162242905341899

رسميا.. تحديد موعد السوبر المصري في الإمارات

2202316145941979262712

قائمة هدافي الدوري الإنجليزي

2202316142140783837058

النادي الأقرب للتعاقد مع ليونيل ميسي

2202316141453264997504

خلل فني ينقل مبابي إلى اليونايتد.. وراشفورد أول المرحبين

2202316131048680557018

بعيد ميلاده الـ60.. مايكل جوردان يتبرع بمبلغ قياسي

220231695358739283116

الكشف عن نتائج جولة المفاوضات الأولى بين ميسي وسان جيرمان

أخبار متعلقة
120232192510997986261

هل ينتقل ميسي للدوري السعودي؟.. مسؤول سعودي يرد!

120232192049280102844

تذكرة فوق الخيال الأغلى بتاريخ كرة القدم.. من هو صاحبها وكم دفع وماذا حقق؟ (فيديو)

12023219164152744673

مفاجأة كبرى.. الروسي مدفيديف يودع أستراليا

12023219103599614862

شاهد.. رونالدو يوجه قبلة لجماهير موسم رياض

12023219712395247043

أتلتيكو مدريد يتعاقد مع لاعب برشلونة

1202319141424823152967

بالصور.. تعقد الأوضاع داخل ملعب نهائي خليجي 25