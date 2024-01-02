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الثلاثاء، 02-01-2024 04:21 م

برشلونة مهدد بخسارة صفقة جديدة

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الوكيل الإخباري - بات نادي برشلونة مهددا بخسارة صفقة جديدة خلال الموسم الحالي، بسبب الأزمة الاقتصادية للبارسا.

وكان كلاوديو إيتشيفيري، نجم ريفر بليت، هدفا لبرشلونة، قبل أن يحسم مانشستر سيتي الصفقة بشكل شبه نهائي في الأيام الأخيرة.

ووفقا لموقع "فوتبول إسبانيا"، اقترب نادي برشلونة من خسارة إستيفاو ويليان المعروف بـ"ميسينيو"، نجم بالميراس، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن تشيلسي قدم عرضه الرسمي الأول لضم ميسينيو نظير 35 مليون يورو، لكن بالميراس رفضه.

وأوضح أن تشيلسي سيقدم عرضا جديدا يصل إلى 52 مليونا لحسم الصفقة في أسرع وقت.

وذكر "فوتبول إسبانيا" أن ميسينيو لا يزال متمسكا حتى الآن برفض العروض التي يحصل عليها، على أمل أن يتحرك برشلونة لحسم الصفقة.

وسبق أن أعلن إستيفاو في حوار صحفي أنه يفضل اللعب لبرشلونة في حالة الانتقال إلى أوروبا.

وسبق أن قالت تقارير إن مسؤولي برشلونة سيجتمعون مع بالميراس قريبا لمناقشة صفقة ميسينيو، لكن من الصعب أن يقدم البارسا الأرقام التي يعرضها تشيلسي.

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