برشلونة مهدد بخسارة ميسي الجديد

الوكيل الإخباري - بات نادي برشلونة، مهددا بخسارة صفقة أرجنتينية مميزة، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.



وتوهج كلاوديو إيتشيفيري مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم للناشئين، ويلعب حاليا في صفوف ريفر بليت، ويطلق عليه "ميسي الجديد".



وكتب فابريزيو رومانو خبير الميركاتو، على حسابه بموقع تويتر "أجرى تشيلسي ومانشستر سيتي، اتصالات للاستفسار عن صفقة إيتشيفيري".



وأضاف "يظل برشلونة مهتما بالصفقة، لكن الأموال المتوقعة للانتقال تجعل الأمر معقدًا بسبب قانون اللعب المالي النظيف".



ونوه "الشرط الجزائي في عقد إيتشيفيري يبلغ 25 مليون يورو، ويرتفع إلى 30 مليون يورو في آخر 10 أيام من أي ميركاتو".



وكان اللاعب الأرجنتيني الواعد، قد أثار الجدل بصورة مع الأسطورة ليونيل ميسي، وبعدها ارتبط اسمه بإمكانية الانتقال إلى برشلونة.



كما صرح اللاعب بأنه يشجع برشلونة، ويحلم بالانتقال إلى البارسا.

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