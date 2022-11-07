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الإثنين، 07-11-2022 04:25 م

برشلونة ومانشستر يونايتد وجها لوجه.. قرعة ملحق الدوري الأوروبي

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الوكيل الإخباري -  أسفرت قرعة ملحق الدوري الأوروبي لموسم 2022-2023، والتي تم إقامتها اليوم الاثنين في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات مثيرة.

حيث سيواجه برشلونة نظيره مانشستر يونايتد، كما أوقعت القرعة يوفنتوس أمام نانت.

ويلتقي سبورتينغ لشبونة بميتيلاند، فيما جاء شاختار دونيتسك أمام رين، ويواجه أياكس أمستردام نظيره يونيون برلين.

ويلعب باير ليفركوزن ضد موناكو، وإشبيلية أمام بي إس في آيندهوفن، وريد بول سالزبورغ في مواجهة روما. 

ويخوض 16 فريقا ملحق الدوري الأوروبي، المؤهل إلى ثمن نهائي البطولة القارية.

وقد جاء نصف هذه الفرق من دوري الأبطال، بعد احتلالها المركز الثالث في دور المجموعات، بينما حل النصف الآخر في وصافة مجموعات "يوروبا ليغ".

الأدية التي تصدرت مجموعاتها تأهلت مباشرة إلى الدور المقبل بينما تلعب الأندية التي حلت في المركز الثاني ملحق دور الستة عشر ضد الأندية التي فشلت في التأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا والتي حلت ثالثة في مجموعاتها.

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ويجرى ملحق خروج المغلوب بنظام مباراتي الذهاب والإياب، علما بأن هذه المواجهات ستلعب في شهري فبراير ومارس.

 

ملاعب

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