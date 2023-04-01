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السبت، 01-04-2023 11:48 ص

برشلونة يؤكد الاتصال بميسي من أجل عودته

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الوكيل الإخباري -  قال نائب رئيس نادي برشلونة رافا يوستي إن النادي على اتصال مع ممثلي نجم الفريق السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي بشأن إمكانية العودة. 

وأكد يوستي، وفقا لما نقلت عنه صحيفة "الغارديان"، أن "ليو وعائلته يعرفون المودة التي أشعر بها تجاههم". 

وأضاف أن "ميسي يعرف مدى تقديرنا له.. أود أن يعود.. نحن بالطبع على اتصال مع ممثليه".

وينتهي عقد ميسي، الفائز مع منتخب بلاده بمونديال قطر والحائز على الكرة الذهبية سبع مرات، مع ناديه الحالي باريس سان جرمان الصيف المقبل، حيث تشير الأنباء إلى أنه لن يجدد عقده مع النادي الفرنسي.

وتحدثت تقارير مؤخرا أن هناك محاولات لجذب النجم الأرجنتيني، البالغ من العمر 35 عاما، للعب في الدوري السعودي أو الأميركي، عبر اغرائه بمبالغ مالية ضخمة.

كذلك أفادت تقارير مفاجئة باحتمال عودة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني إلى برشلونة، الذي سجل معه رقما قياسيا من الأهداف بلغ 672 هدفا، وغادره في صيف 2021 بعد أن عجز النادي عن منحه صفقة جديدة في ظل معاناته حينها من مشاكل مالية كبيرة.

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