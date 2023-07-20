برشلونة يبحث عن موطن جديد لجوهرته الشابة

الوكيل الإخباري - يتطلع برشلونة للتخلص من أحد أبرز نجومه الشابة، حيث أبدت أندية عديدة رغبتها في ضم اللاعب.



ويرغب الجناح الموهوب إستانيس بيدرولا، البالغ من العمر 19 عامًا في دور مع الفريق الأول لبرشلونة، بعد تألقه مع الفريق الرديف برشلونة أتلتيك الموسم الماضي، عندما سجل 8 أهداف في 21 مباراة تحت قيادة المدرب المكسيكي رفائيل ماركيز.



وبفضل سرعته وقدرته على تجاوز رقيبه، يصعب إيقاف بيدرولا، وهو الذي ظهر لأول مرة مع الفريق الأول قبل موسمين ضد ريال مايوركا.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، يشعر برشلونة أن الوقت الآن مناسب لإعارة بيدرولا، مع اهتمام كل من ليتشي وقادش وألافيس وأوساسونا وجيرونا وبلد الوليد وإلتشي بخدماته.



وكشفت الصحيفة أن برشلونة قد يرضى ببيع بيدرولا مع خيار إعادة الشراء، كما يدعي أن هناك المزيد من العروض الخارجية الخارج، بما في ذلك عرض من شأنه أن يسمح له يلعب في المسابقات الأوروبية.

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