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السبت، 09-09-2023 09:52 ص

برشلونة يبدأ عملية بيع عشب ملعبه كامب نو

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الوكيل الإخباري -  يستضيف برشلونة مبارياته هذا الموسم على ملعب "Olimpic Lluis" وهو ملعب يتسع لـ54 ألف متفرج فقط وسيكون بمثابة المقر المؤقت للنادي في انتظار اكتمال ترميم وتجديد ملعبه التاريخي كامب نو.

وبينما قد يخسر برشلونة جزءا هاما من المداخيل التي يحققها عادة من استضافته للمباريات في "كامب نو" الذي يتسع لنحو 100 ألف مشجع، يحاول النادي تعويض بعض خسائره من خلال بيع كل قطعة أخيرة من الملعب التاريخي للنادي.

وذكرت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، أن برشلونة بدأ بالفعل بيع عشب ملعب "كامب نو" القديم الذي يتم تحديثه في الوقت الراهن، عبر مجموعة من المتعلقات في متاجره، لكن عشب "كامب نو" هو أساسها.

وتباع قطع من العشب في صناديق يتراوح سعرها بين 20 إلى 50 يورو، بينما يقدم متجر برشلونة عبر الإنترنت مربعات أكبر، بعضها مؤطر، مقابل ما بين 80 يورو و420 يورو.

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