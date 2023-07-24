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الإثنين، 24-07-2023 04:42 م

برشلونة يبيع لاعبه المغربي

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الوكيل الإخباري - اتفق نادي برشلونة على بيع أحد اللاعبين المغاربة المتواجدين ضمن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اتفق برشلونة على انتقال المدافع المغربي شادي رياض إلى ريال بيتيس".

وأضاف: "انتقال رياض إلى بيتيس سيكون عبر انتقال نهائي، مقابل رسوم بلغت 2.5 مليون يورو".

وتابع: "سيحصل برشلونة على 50% من إعادة بيع اللاعب مستقبلا، كما أن هناك بندا يسمح للبارسا بإعادة شراء شادي رياض مستقبلا من ريال بيتيس".

يذكر أن برشلونة يسعى الآن لبيع عدد من لاعبيه الذين لا يحظون بثقة المدرب تشافي هيرنانديز، من أجل استخدام الأموال في قيد الصفقات الجديدة برابطة الليجا.

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