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السبت، 27-05-2023 01:12 م

برشلونة يبيع مقاعد وعشب ملعب كامب نو

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الوكيل الإخباري -  أعلن نادي برشلونة، الجمعة، أنه سيبيع مقاعد وعشب وعناصر أخرى في ملعب "كامب نو"، الذي سيشهد آخر مباراة للفريق الكتالوني في الدوري الإسباني هذا الموسم، أمام ضيفه ريال مايوركا.

وستكون الأولوية لأعضاء النادي في شراء العناصر المختلفة، التي سيتم طرحها للبيع بسعر مخفض، بعد مباراة برشلونة وضيفه ريال مايوركا الأحد المقبل، ضمن الجولة الـ37 قبل الأخيرة من "لا ليغا"

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ومن ثم ستبدأ أعمال ترميم ملعب "كامب نو"، الذي تم افتتاحه في 24 سبتمبر 1957، وسيتغير اسمه إلى "سبوتيفاي كامب نو".


وسيخوض برشلونة مبارياته على ملعب "لويس كومبانيس" الأولمبي لمدة موسم ونصف الموسم.


يذكر أن فريق برشلونة حسم لقب بطل الدوري لصالحه مبكرا، عقب فوزه على مضيفه إسبانيول (4-2) في "الديربي" الذي جمعهما يوم الأحد 14 مايو الجاري، ضمن الجولة الـ34 من "لا ليغا".

 

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