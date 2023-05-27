برشلونة يبيع مقاعد وعشب ملعب كامب نو

الوكيل الإخباري - أعلن نادي برشلونة، الجمعة، أنه سيبيع مقاعد وعشب وعناصر أخرى في ملعب "كامب نو"، الذي سيشهد آخر مباراة للفريق الكتالوني في الدوري الإسباني هذا الموسم، أمام ضيفه ريال مايوركا.



وستكون الأولوية لأعضاء النادي في شراء العناصر المختلفة، التي سيتم طرحها للبيع بسعر مخفض، بعد مباراة برشلونة وضيفه ريال مايوركا الأحد المقبل، ضمن الجولة الـ37 قبل الأخيرة من "لا ليغا"









🙌 ما هو أجمل هدف سُجل في ملعبنا؟



#FinsAviatSCN pic.twitter.com/W5rK16sDjD 🏟️ سيستضيف سبوتيفاي كامب نو هذا الأحد مباراته الأخيرة قبل أن يخضع لعملية إصلاح شاملة.🙌 ما هو أجمل هدف سُجل في ملعبنا؟ May 24, 2023

اضافة اعلان

ومن ثم ستبدأ أعمال ترميم ملعب "كامب نو"، الذي تم افتتاحه في 24 سبتمبر 1957، وسيتغير اسمه إلى "سبوتيفاي كامب نو".



وسيخوض برشلونة مبارياته على ملعب "لويس كومبانيس" الأولمبي لمدة موسم ونصف الموسم.



يذكر أن فريق برشلونة حسم لقب بطل الدوري لصالحه مبكرا، عقب فوزه على مضيفه إسبانيول (4-2) في "الديربي" الذي جمعهما يوم الأحد 14 مايو الجاري، ضمن الجولة الـ34 من "لا ليغا".

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

