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الأربعاء، 10-01-2024 03:18 م

برشلونة يتجاهل رغبة تشافي

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الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني، عن موقف إدارة برشلونة المتخاذل، بشأن إحدى رغبات المدير الفني الحالي تشافي هيرنانديز.

وكان تشافي قد صرح مؤخرًا، برغبته في استمرار اللاعب سيرجي روبرتو ضمن صفوف البلوجرانا، مؤكدًا أنه مهم وجوكر حيث يلعب في عدة مراكز.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة لم تتخذ أي خطوة لتجديد عقد روبرتو حتى الآن.

وكان روبرتو قد وقع على آخر عقد له مع برشلونة حتى 30 يونيو/حزيران 2024، دون شرط التمديد الاختياري لموسم آخر.

وأضافت الصحيفة: "سيرجي روبرتو ليس في عجلة من أمره للتجديد، حيث قام بتأجيل قراره نظرًا لتلقيه العديد من العروض، حيث يركز على اللعب والاستمرارية، وحين يقترب الموسم من النهاية سيقوم بتحليل الوضع بعد التحدث مع تشافي".

وأشار التقرير، إلى أن روبرتو تلقى عدة عروض، لكنه رفض سماع أي مقترحات في الوقت الحالي.

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