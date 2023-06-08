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الخميس، 08-06-2023 04:07 م

برشلونة يتجه لنيمار بعد فشل عودة ميسي

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الوكيل الإخباري - دخل نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، دائرة حسابات مسؤولي برشلونة، بعد فشل محاولات استعادة ليونيل ميسي، الذي انتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن البارسا بحاجة لصفقة هجومية ثقيلة، وسيكون نيمار أحد اللاعبين المعروضين على البارسا، ولكن بشرط أن يبذل جهدا لتسهيل المفاوضات مع النادي البارسي.

وأشارت إلى أن تشافي هيرنانديز، مدرب البارسا، كان قد تحدث مع ميسي، وحدد له دورا رئيسيا في التشكيل الأساسي.

واستدركت الصحيفة "لكن تشافي سيضطر حاليا للتفكير في جناح هجومي يوفر حلولا للثلاثي الأمامي رافينيا وعثمان ديمبلي وليفاندوفسكي".


 

وأوضحت أن أولويات المدير الفني للبارسا في سوق الانتقالات الصيفية، هي لاعب وسط يعوض رحيل بوسكيتس، وجناح هجومي في ظل عدم توافر سوى الثنائي فاتي وفيران توريس.

ورجحت سبورت أن محاولات برشلونة لاستعادة نيمار بعد 6 سنوات من رحيله ستكون معقدة بسبب راتبه الضخم وشروط النادي الباريسي.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن هناك أسماء أخرى معروضة لتعزيز الحلول الهجومية للبارسا مثل البرتغالي، برناردو سيلفا، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث ستقوم الإدارة الرياضية لبرشلونة بإعادة توظيف الأموال التي كانت مخصصة لصفقة ميسي.

وينتهي تعاقد نيمار جونيور (31 عاما) مع بي إس جي في صيف 2025، وأكدت تقارير وجود بند يمد التعاقد تلقائيا حتى 2027.

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