برشلونة يتحدى بايرن ميونخ في قمة نارية على صدارة المجموعة بدوري الأبطال

الوكيل الإخباري - يشهد ملعب "أليانز آرينا" قمة نارية مرتقبة تجمع بين بايرن ميونخ الألماني وضيفه برشلونة الإسباني مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.





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موعد مباراة البايرن ضد برشلونة والقناة الناقلة



مباراة البايرن ضد برشلونة فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، بملعب أليانز آرينا فى ألمانيا، على أن تذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium



ويخوض بايرن ميونخ مباراته اليوم برشلونة لمواصلة النتائج الإيجابية في دوري أبطال أوروبا، وفض الاشتباك على صدارة المجموعة من خلال الحصول على نقاط المباراة كاملة والاقتراب من التأهل لدور الـ 16 والتقدم خطوة خطوة نحو المنافسة على اللقب فى نسخته الحالية،حيث بدأ مشواره بالبطولة بفوز ثمين على إنتر ميلان الإيطالي بهدفين.



كما يخوض برشلونة مباراة بايرن ميونخ هو الآخر بهدف الخروج بنتيجة إيجابية تضمن له الاستمرار على صدارة المجموعة، بعدما افتتح مشواره بالبطولة بفوز كاسح على فريق فيكتوريا بلزن الألماني بنتيجة 5 – 1.



ويحتل برشلونة صدارة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن بايرن ميونخ، فيما يتذيل إنتر ميلان وفيكتوريا بلزن الترتيب بلا رصيد من النقاط.



وتعد مواجهة اليوم رقم 14 بين الفريقين، حيث سبق والتقيا فى 13 مباراة عبر التاريخ في مختلف البطولات، إذ فاز الفريق الألماني في 9 مباريات، فيما فاز البارسا في مباراتين وحسم التعادل مثلهما.



وتعتبر مباراة برشلونة وبايرن ميونخ هى الأكثر اهتماما فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال، بسبب ذكريات النتيجة التاريخية 8-2 للبايرن، كما أنها من كلاسيكيات كرة القدم في أوروبا، وهذه المرة ستكون المواجهة متوازنة ، حيث يمتلك كل منهما عدداً من النجوم، على رأسها روبرت ليفاندوفسكي، الذي سيدافع عن ألوان برشلونة هذه المرة بعد ترك البافاري قبل بداية الموسم الحالي.

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