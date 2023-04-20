برشلونة يتحرك خطوة في طريق استعادة ميسي

الوكيل الإخباري - تحرك برشلونة خطوة في طريق استعادة أسطورة النادي ليونيل ميسي من صفوف باريس سان جيرمان.



ويعمل مجلس إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا منذ فترة على صفقة ميسي، ويسعى لحل العقبة الأساسية المتعلقة بقانون اللعب المالي النظيف.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يضع حاليا اللمسات الأخيرة على العرض الذي سيتم تقديمه لميسي، من أجل عرضه على رابطة الليجا قبل إرساله لوالد ميسي (وكيل أعماله).



وأضافت الصحيفة: "سيتم تقديم العرض للرابطة من أجل مراجعته والموافقة عليه تطبيقا لمبدأ اللعب المالي النظيف، ولن يستغرق الأمر وقتا طويلا".



وأشارت إلى أن نية برشلونة هي عودة ميسي لعام أو عامين، مع تفضيل فكرة العامين من أجل تحقيق أكبر استفادة منه على المستوى الرياضي والاقتصادي.



وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان بانقضاء الموسم الحالي، وبالتالي يحق له التوقيع مع أي ناد دون الحصول على موافقة باريس.



وسيحصل النجم الأرجنتيني على 13 مليون يورو صافية، وهو نفس المبلغ الذي يتقاضاه البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم البارسا، وفقا لبعض التقارير الصحفية مؤخرا.



يشار إلى أن ميسي انتقل إلى باريس سان جيرمان مجانا في صيف 2021، بسبب فشل تسجيل عقده مع برشلونة، بعد سنوات مليئة بالإنجازات الفردية والجماعية.

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