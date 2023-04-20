الخميس 20-04-2023
الوكيل الاخباري

%80 نسبة حجوزات فنادق البحر الميت فئة 5 نجوم مع نهاية الأسبوع الحالي

ارتفاع إيجارات المساكن في لندن إلى أعلى وتيرة منذ عقد

جندي من القوات المسلحة الأوكرانية يحكي كيف مات فصيله بالكامل تقريبا

صورة - أب يوثق لحظة مؤلمة لتخلف اصدقاء ابنه عن حضور فطور أعدّه لهم، ويوجه رسالة

الإمارات تساعد مصر في عودة جنود الجيش المصري

بالتسعيرة الثانية.. ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن

بين الفلك والشرع.. مفتي المملكة يكشف قرار الإفتاء حول أول أيام العيد في الأردن

سيدة تفقد مهر ابنتها قبل زفافها بأيام في الزرقاء بطريقة غريبة

ستولتنبرغ يصل إلى كييف في زيارة مفاجئة

السودان.. قوات الدعم السريع تعلن تسليم 27 عسكريا مصريا إلى الصليب الأحمر

الخميس، 20-04-2023 01:03 م

برشلونة يتحرك خطوة في طريق استعادة ميسي

4202320114225249052024


الوكيل الإخباري -  تحرك برشلونة خطوة في طريق استعادة أسطورة النادي ليونيل ميسي من صفوف باريس سان جيرمان.

ويعمل مجلس إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا منذ فترة على صفقة ميسي، ويسعى لحل العقبة الأساسية المتعلقة بقانون اللعب المالي النظيف.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يضع حاليا اللمسات الأخيرة على العرض الذي سيتم تقديمه لميسي، من أجل عرضه على رابطة الليجا قبل إرساله لوالد ميسي (وكيل أعماله).

وأضافت الصحيفة: "سيتم تقديم العرض للرابطة من أجل مراجعته والموافقة عليه تطبيقا لمبدأ اللعب المالي النظيف، ولن يستغرق الأمر وقتا طويلا".

وأشارت إلى أن نية برشلونة هي عودة ميسي لعام أو عامين، مع تفضيل فكرة العامين من أجل تحقيق أكبر استفادة منه على المستوى الرياضي والاقتصادي.

وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان بانقضاء الموسم الحالي، وبالتالي يحق له التوقيع مع أي ناد دون الحصول على موافقة باريس.

وسيحصل النجم الأرجنتيني على 13 مليون يورو صافية، وهو نفس المبلغ الذي يتقاضاه البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم البارسا، وفقا لبعض التقارير الصحفية مؤخرا.

يشار إلى أن ميسي انتقل إلى باريس سان جيرمان مجانا في صيف 2021، بسبب فشل تسجيل عقده مع برشلونة، بعد سنوات مليئة بالإنجازات الفردية والجماعية.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
42023209548119254166

رد فعل محمد صلاح بعد عثور جعفر العمدة على ابنه

420232010251307601152

الكشف عن حقيقة تقدم رئيس النصر السعودي باستقالته!

420232010304356104152

هالاند المدمر يهدر ركلة الجزاء الأولى له منذ عامين

4202320104620775012410

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

64401ee618aa7

سحب قرعة بطولتي درع الاتحاد ودوري المحترفين لكرة القدم

4202319123516320460206

كبوة النصر تنعش آمال الشباب في اللقب

أخبار متعلقة
4202319104226699496001

برشلونة يدبر لاستعادة ميسي على طريقة NBA

420231911368577067537

تضحية كبيرة مفتاح عودة ميسي لبرشلونة

420231593441840709742

وكيل ميسي السابق.. طريقة وحيدة فريدة لعودته إلى برشلونة

420231511237621691336

ميسي يتحكم في مصير 3 صفقات لبرشلونة

320232923827247567732 (1)

والد خليفة ميسي الغاضب يرغب في رحيله نجله عن برشلونة