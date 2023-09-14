برشلونة يتحرك مبكرا نحو صفقة مجانية

الوكيل الإخباري - بدأ برشلونة، خطوات مبكرة للغاية، للفوز بصفقة هجومية مجانية في العام الجديد 2024.



ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن إدارة البارسا، وتشافي هرنانديز المدير الفني للفريق، مهتمان بضم نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بلباو.



وأضافت أن ويليامز سينتهي تعاقده مع بلباو في صيف 2024، ويحق له التوقيع لأي ناد اعتبارا من يناير/كانون الثاني المقبل.



لفتت إلى أن مسؤولي برشلونة بدأوا التواصل بالفعل مع وكيل اللاعب، لإقناعه بأنه أحد الأهداف المستقبلية لتشافي هرنانديز.



في المقابل، يأمل أتلتيك بلباو، إغراء نيكو ويليامز بتوقيع عقد جديد مدته 3 مواسم، لتفادي رحيله مجانا.



وأشارت إلى أن نيكو ويليامز لفت الأنظار بقوة، وبدا انسجامه واضحا في معسكر إسبانيا الأخير مع ثلاثي البارسا، جافي وبالدي ولامين يامال.



وختمت الصحيفة تقريرها بأن صفقة ويليامز ستكون مثالية، لأنه لاعب شاب وسريع، وسيشكل مع يامال ثنائية هجومية مفيدة لبرشلونة في المستقبل.

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