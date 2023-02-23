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الخميس، 23-02-2023 02:02 م

برشلونة يتخلى عن الصفقة المستحيلة

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الوكيل الإخباري -  قال تقرير صحفي، إن الوضع المالي لبرشلونة، يحرمه من إتمام صفقة في مركز خط الوسط.
 
وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية: "يوجد شعور متزايد في برشلونة، بأن سيرجيو بوسكيتس لن يستمر لعام آخر".
 
وأضافت: "البديل الطبيعي هو رودريجو هيرنانديز (رودري) لاعب مانشستر سيتي، والذي لن يحضر للبارسا لأنه من المستحيل إجراء صفقة بهذا الحجم".
 
وتابعت: "لقد تم استبعاد هذه الصفقة، لأن برشلونة لا يفكر في ضمه بالصيف المقبل، لأنهم لا يستطيعون إتمامها بسبب قوانين اللعب المالي النظيف، حيث ستكلف خزينة البارسا 70 مليون يورو، وهو أمر مستحيل".

يُذكر أن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، قد أقنع بوسكيتس بعدم الرحيل خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية، رغم تلقيه لعروض مغرية، ليستمر مع البارسا حتى نهاية الموسم الحالي، في انتظار حسم ملف بديله.

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