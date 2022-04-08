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الجمعة، 08-04-2022 03:43 م

برشلونة يتعادل مع اينتراخت فرانكفورت بالدوري الأوروبي

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
تعادل برشلونة الإسباني مع اينتراخت فرانكفورت الألماني بهدف لمثله في مبارة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت على ملعب دوتش بانك بارك في مدينة فرانكفورت الألمانية .اضافة اعلان



 


وسجل الألماني أنسجار كناوف هدف التقدم لاينتراخت بالدقيقة 48، فيما تعادل الإسباني فران تورس لبرشلونة بالدقيقة 66 من عمر المباراة .

وفي بقية مباريات الدور ذاته تعادل لايبزيج الألماني مع أتلانتا الإيطالي بهدف لمثله، وليون الفرنسي مع وست هام الإنجليزي بالنتيجة ذاتها، و فاز سبورتنغ براغا البرتغالي على جلاسكو رينجرز الأسكتلندي بهدف نظيف .

 




 

 


 

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