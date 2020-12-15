برشلونة يتوعد سان جيرمان.. تصريحات رسمية تشعل قمة دوري أبطال أوروبا

الوكيل الإخباري _ أسفرت قرعة دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، امس الإثنين، عن مواجهة ساخنة بين نادي برشلونة وخصمه باريس سان جيرمان، حيث يتركز الضوء على أول لقاء يجمع بين النجمين ليونيل ميسي ونيمار جونيور دا سيلفا، بعد انفصالهما عام 2017.



وعلق جويليرمور آمور، مدير العلاقات المؤسسية في نادي برشلونة، على مواجهة النادي الباريسي، بقوله في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية: "نحن نعرف سان جيرمان جيدًا، لديهم بعض اللاعبين الاستثنائيين".



وتابع: "في باريس، يريدون القتال على لقب دوري أبطال أوروبا، اقتربوا الموسم الماضي من الفوز به، لكننا سيكون لدينا ما نقوله في هذا اللقاء".





وأضاف: "سنتقاتل كعادتنا، وأثق أن الظروف ستكون مختلفة تمامًا في فبراير ومارس -موعد المباراتين- سنرى كيف سنصل إلى ذلك التوقيت".

وأتم: "على سبيل المثال يبدو نيمار غير مرتاح، لكن من المحتمل أن يكون في ظروف لائقة وقت المباراة، نحن كذلك نأمل استعادة بعض المصابين".



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المصدر : ملاعب



