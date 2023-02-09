برشلونة يجهز عرضا مدته 6 أشهر لبوسكيتس!

الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني، عن تفاصيل محاولات برشلونة لتجديد عقد قائد الفريق سيرجيو بوسكيتس، خلال الفترة المقبلة.

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وينتهي عقد بوسكيتس مع البلوجرانا، بنهاية الموسم الحالي، وتلقى عدة عروض خارجية.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بوسكيتس لديه عرض قديم من برشلونة للتجديد لمدة عام بالإضافة إلى عام اختياري، ولن يتمكن النادي من تقديم راتب كبير ينافس المعروض على اللاعب سواء من النصر السعودي أو إنتر ميامي الأمريكي.



وأضافت الصحيفة: "النصر عرض راتبا سنويا قيمته 18 مليون يورو وهو مبلغ لا يستطيع البارسا الاقتراب منه".



وأشارت إلى أنه حال قرر بوسكيتس الرحيل إلى الدوري الأمريكي، سيعرض عليه برشلونة الاستمرار ل6 أشهر فقط حتى يناير/كانون الثاني من العام المقبل.



وينطلق الدوري الأمريكي في شهر يناير/كانون الثاني المقبل، وبالتالي يكون برشلونة قد استفاد من بوسكيتس في النصف الأول من الموسم الجديد، وجهز بديله بشكل جيد.



يذكر أن برشلونة يرغب بشدة في التعاقد مع المغربي سفيان أمرابط لاعب وسط فيورنتينا، حيث يأتي في المركز الأول ضمن قائمة اهتمامات البارسا لتدعيم خط الوسط.

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