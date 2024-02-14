برشلونة يحدد سعر بيع دي يونج.. وينتظر قراره

الوكيل الإخباري - تنتظر إدارة برشلونة موقف الهولندي فرينكي دي يونج لاعب الوسط، من تجديد عقده مع البلوجرانا.



وعرض برشلونة على دي يونج تجديد عقده الحالي، الذي ينتهي في صيف 2026.



وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن النادي الكتالوني لن يقف أمام قرار دي يونج، حال لم يفضل تجديد عقده مع برشلونة.



وأضافت الصحيفة: "برشلونة حدد 100 مليون يورو لبيع دي يونج هذا الصيف، وهذا مبلغ كبير جدا، لكن الإدارة تعتبره رقما جيدا بالنسبة للأندية التي تصرف أموالا أكبر على لاعبين أقل في المستوى من النجم الهولندي، وعلى سبيل المثال انتقال كايسيدو (115 مليون يورو)، وإنزو فيرنانديز (121 مليون يورو) إلى تشيلسي".



وأشارت إلى أن هناك أندية مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد مستعدة لدفع الكثير من المال من أجل ضم دي يونج، وفي انتظار موقف مانشستر سيتي الذي حاول ضمه في 2019، إذ اتصل به المدرب بيب جوارديولا لإقناعه.



يذكر أن فرينكي دي يونج انضم لصفوف برشلونة في صيف 2019، مقابل 75 مليون يورو، بجانب 11 مليون يورو كمتغيرات إضافية.

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