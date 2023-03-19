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الأحد، 19-03-2023 04:21 م

برشلونة يحرم جمهوره من تقليد معتاد في الكلاسيكو

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الوكيل الإخباري - قررت إدارة برشلونة حرمان جمهور الفريق من تقليد معتاد في مباريات الكلاسيكو، عندما يلتقي البارسا مع ريال مدريد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 26 بالليجا.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قالت مصادر من برشلونة إن مباراة اليوم ستلعب دون "تيفو" في المدرجات، وهو أمر لم يحدث في الكلاسيكو على ملعب "كامب نو" منذ عام 1992.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن نادي برشلونة قرر عدم صنع "تيفو" في الفترة التي تسبق المباراة ضد ريال مدريد، ووضع حدا لتقليد استمر 31 موسما.

وأوضحت أن برشلونة سبق أن استغل مباريات الكلاسيكو ضد ريال مدريد لصنع "تيفو" له تأثير كبير، مثل الذي صنعوه لتيتو فيلانوفا لدعمه في معركته ضد السرطان، أو الذي نشروه لتكريم يوهان كرويف بعد وفاته.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، متفوقا على ريال مدريد صاحب الوصافة ب9 نقاط.

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